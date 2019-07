Um acidente ao quilómetro 99 da A1, esta quarta-feira, fez quatro feridos ligeiros e chegou a condicionar o trânsito no sentido Fátima-Torres Novas.

A TVI apurou junto do CDOS de Santarém que os quatro ocupantes dos dois veículos acidentados foram assistidos no local, mas que se recusaram a ser transportados para o hospital.

O trânsito foi cortado nas vias direita e esquerda, chegando a condicionar a circulação. Contudo, as autoridades garantiram que as viaturas já estão a ser retiradas do local e que o trânsito já circula normalmente.

O alerta foi dados às 14:14 horas e estiveram quatro ambulâncias no local e cinco veículos, da Brisa e da GNR.