Uma colisão entre dois veículos ligeiros no IC19, na zona de Queluz, no sentido Lisboa-Sintra, está a criar grandes dificuldades no trânsito na tarde desta quarta-feira.

O IC19 está cortado no sentido Lisboa-Sintra.

Segundo os Bombeiros de Queluz, o alerta foi dado às 16:35.

O acidente está a provocar uma longa fila até Benfica.