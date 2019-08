A IP - Infraestruturas de Portugal está a realizar trabalhos de manutenção Na Via de Cintura e Interna (VCI) e na Autoestrada 28 (A28), entre o nó de Francos e o Norteshopping, que vão condicionar a circulação rodoviária no período noturno até sábado.

No seu site, a Câmara do Porto esclarece que se tratam de obras de manutenção de juntas de dilatação das obras de arte e de trabalhos pontuais de conservação de pavimentos em troços da A20 (VCI), entre o quilómetro 10 (Campanhã/São Roque) e o quilómetro 16,800 (Nó da Boavista), bem como na A28 (Via Rápida), entre o quilómetro zero (Nó de Francos) e o quilometro 2,5 (NorteShopping).

Para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores da obra, os trabalhos levam a constrangimentos na circulação rodoviária, com recurso a supressão de vias de circulação em horário noturno, entre as 22:00 e as 07:00”, acrescenta a autarquia.

Os trabalhos são acompanhados pela PSP do Porto e têm conclusão prevista para sábado.