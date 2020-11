A circulação média diária nas autoestradas nacionais caiu 14% no terceiro trimestre deste ano, em relação a 2019, ainda que tenha registado uma melhoria face aos três meses anteriores, de acordo com um comunicado da Apcap.

Assim, a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem (APCAP) indica que “a circulação média diária na rede dos associados da APCAP registou uma queda de 14% no terceiro trimestre de 2020, face a igual período do ano passado”, sendo as mais afetadas a Via do Infante (-28%), a A23 (-22%) e a N125 (-18%), salientou a organização.

Ainda assim, “os valores registados no terceiro trimestre representaram uma melhoria em relação a abril, maio e junho, quando se verificaram com maior impacto as restrições impostas à circulação dos portugueses em confinamento, que os impediu de circular em fins de semana importantes como o da Páscoa”.

A APCAP salientou ainda que as maiores reduções registaram-se “onde o tráfego internacional tem maior peso, refletindo o reduzido número de turistas em Portugal durante o verão”.

A entidade conta com 24 associadas, “responsáveis por 3.580 quilómetros” que “mantiveram sempre em funcionamento pleno sistemas de vigilância, patrulhamento e assistência 24h aos utentes, bem como os investimentos na rede, tendo reforçado os meios de prevenção e desinfeção das estruturas de maior contacto físico de clientes e funcionários”, garantiu, no comunicado.