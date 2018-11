A cerimónia comemorativa do centenário do Armistício da Primeira Grande Guerra, que vai incluir o maior desfile militar desde há 100 anos na Avenida da Liberdade, vai condicionar o trânsito na baixa de Lisboa no domingo, informou hoje a Câmara Municipal.

Contudo, os condicionamentos começam já esta sexta-feira. O município alerta que “entre as 22:00 do dia 2 e as 12:30 do dia 4 [domingo], a Alameda Cardeal Cerejeira e a Alameda Edgar Cardoso estão encerradas à circulação”.

No sábado, o trânsito será totalmente interrompido no sábado (a partir das 13:00) e no domingo (a partir das 08:00) na Avenida da Liberdade e acessos entre a Praça do Marquês de Pombal e o Rossio, no túnel do Marquês de Pombal e a partir do viaduto Duarte Pacheco, na rua Barata Salgueiro e entroncamento com a Rua Mouzinho da Silveira.

Quanto aos acessos à Avenida da Liberdade, haverá cortes no largo da Anunciada, na “rua das Pretas, na calçada do Moinho de Vento, na rua Santo António dos Capuchos e, no lado oposto, na praça da Alegria”, sendo “garantido o acesso ao parque de estacionamento dos Restauradores pelo lado da Rua de São José, e a saída pela Rua das Pretas”, refere o comunicado enviado às reações.

Também não será possível aceder aos Restauradores através do Rossio.

Na Avenida Fontes Pereira de Melo, o corte será feito a partir da rua Filipe Folque com a Avenida António Augusto de Aguiar, e na Praça Duque de Saldanha. Por isso, a Câmara avisa que “o trânsito para a Avenida Duque de Loulé será encaminhado para o sentido ascendente da Avenida Fontes Pereira de Melo, enquanto for possível”.

O trânsito também não irá circular na rua Alexandre Herculano, rua Braamcamp, rua Rodrigues Sampaio, na rua Joaquim António de Aguiar e na rua Castilho.

Segundo a autarquia, também a “lateral ascendente da avenida a partir da rua da Praça da Alegria ficará fortemente condicionada, com acessos permitidos apenas a viaturas autorizadas”.

No sábado, “a abertura da circulação na Avenida da Liberdade será efetuada após o final das cerimónias e depois de concluídos os diversos processos de limpeza, previsivelmente pelas 18:30, embora as artérias de atravessamento possam ficar abertas mais cedo, cerca das 18:00”, é estimado.

Já no domingo, o trânsito deverá ser reaberto pelas 15:30 na avenida onde decorre o desfile, e pelas 14:00 nas artérias de atravessamento.

De acordo com a informação transmitida pela Câmara de Lisboa, os condicionamentos irão afetar também o acesso da calçada do Carmo à rua 1.º de Dezembro, o acesso da Praça da Figueira ao Rossio, a rua da Prata, rua do Ouro, rua da Conceição, rua de São Julião, rua do Comércio, Praça do Comércio, rua da Alfândega e rua do Arsenal.

Na zona ribeirinha, estará cortada a Avenida Ribeira das Naus, a partir do Cais do Sodré, e a avenida Infante D. Henrique a partir de Santa Apolónia, sendo o trânsito desviado no viaduto de acesso à Avenida Mouzinho de Albuquerque, passando apenas transportes públicos.

No sábado, a interrupção será entre as 15:00 e as 18:30, enquanto no domingo será entre as 11:00 e as 15:30.

O desfile comemorativo do centenário do Armistício da Grande Guerra é organizado pela Liga dos Combatentes e pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e vai juntar mais de 4.500 militares e polícias para “homenagear a paz” e “honrar a memória” dos cem mil portugueses que combateram na I Guerra Mundial (1914/1918) e os 7.500 que morreram no conflito.

A Web Summit também vai implicar menos circulação a partir deste domingo.

A partir de domingo e até ao final do evento estão previstos condicionamentos à circulação automóvel em toda a zona envolvente do Parque das Nações, sob vigilância policial.