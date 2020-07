Um homem, de 64 anos, ficou gravemente ferido nesta sexta-feira, após ter sido atropelado pelo trator agrícola que manobrava, no concelho da Guarda, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da proteção civil.

O acidente ocorreu pelas 18:55, num terreno agrícola na área da freguesia de Marmeleiro, no concelho da Guarda.

"Foi um atropelamento pelo trator. O tratorista saiu para retirar alguma coisa que estava agarrada ao trator e, por algum motivo que desconhecemos, o veículo destravou-se e atropelou-o", disse Paulo Martins, chefe dos Bombeiros Voluntários da Guarda.

O responsável adiantou que o ferido grave foi estabilizado no local, com o apoio da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda e, posteriormente, transportado para o serviço de urgências do Hospital Sousa Martins.

Estiveram no local do acidente nove operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda e da VMER, segundo o CDOS.