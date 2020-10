Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira em Coimbra.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo foi registado pelas 11:42 nas estações da Rede Sísmica do Continente, com um epicentro localizado a cerca de 35 km a Oeste-Noroeste do Cabo Mondego.

Alguns utilizadores das redes sociais partilharam nestas plataformas que sentiram o sismo.

Acabamos de sentir um sismo, em Coimbra! — Rui Fachada (@RuiFachada) October 22, 2020

Sentir um sismo em Coimbra: check — Cαrolinα (@carolinaldoc) October 22, 2020

Foi impressão minha ou houve um pequeno tremor de terra agora mesmo? — Teresa SM (@bazert) October 22, 2020