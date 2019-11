Um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter foi registado na quinta-feira à noite a sudoeste do Cabo de São Vicente, mas não há qualquer informação de que tenha sido sentido, anunciou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que o sismo foi registado na quinta-feira às 23:58 nas estações da Rede Sísmica do continente e que o epicentro foi localizado a cerca de 40 quilómetros a Sudoeste do Cabo São Vicente, Sagres, Algarve.

Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados, indica o IPMA.

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não foi sentido, nem causou danos pessoais ou materiais.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).