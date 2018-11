Também tomaram hoje posse, na Procuradoria-Geral da República, o ex-vice PGR Adriano Cunha para exercer funções junto do Supremo Tribunal Administrativo (STA) e as procuradoras-gerais-adjuntas Margarida Bastos, que vai para o STA, e Conceição Esteves, vogal no conselho consultivo da PGR