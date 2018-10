A GNR do Comando Territorial do Porto identificou, na quarta-feira, "um homem de 36 anos", suspeito de envolvimento num acidente de viação com um motociclista, na Trofa, de onde terá fugido.

A GNR foi alertada para um acidente de viação que envolvia um motociclo. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o condutor do motociclo prostrado no chão, em estado grave, tendo fugido do local o condutor do veículo automóvel interveniente no acidente, sem prestar auxílio ao motociclista", refere o comunicado da Guarda Nacional Republicana.

Segundo a GNR, "os militares apuraram as características do veículo e localizaram o seu condutor, o qual alegou que a sua viatura havia sido furtada".

Efetuadas novas averiguações e confrontado o suspeito com os factos, o mesmo assumiu ser o autor do acidente e que não ficou no local por não possuir seguro de responsabilidade civil no veículo", acrescenta o comunicado.

O comunicado acrescenta que "a viatura interveniente no acidente encontrava-se escondida numa garagem particular, tendo sido recuperada e apreendida e ainda sujeita a perícias por parte do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação do Porto".

O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.