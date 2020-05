O pai e a madrasta de Valentina vão conhecer, esta quarta-feira, as medidas de coação no Tribunal de Leiria. Sandro Bernardo e a companheira são suspeitos do homicídio da menina de nove anos e ainda de ocultação de cadáver.

Foram ambos ouvidos, separadamente, na tarde de terça-feira, pelo juiz de instrução Gil Vicente. O inquérito à madrasta de Valentina terminou por volta das 17:00, seguindo-se Sandro Bernardo, cujo interrogatório terminou pouco depois das 18:30.

A moldura penal para o crime de homicídio qualificado pode ir até 25 anos de prisão, ou seja, a pena máxima em Portugal. Já a de ocultação de cadáver pode ir até aos cinco anos.

O casal foi detido no último domingo, depois de o pai ter confessado o crime e ter levado a Polícia Judiciária (PJ) até ao cadáver.

A autópsia realizada ao corpo da menina confirmou que esta tinha sido alvo de agressões com enorme violência antes de perder a vida.

Segundo o resultado preliminar, a menina tinha lesões na cabeça e indícios de asfixia. De acordo com fonte policial, embora haja indícios de asfixia, a criança de nove anos terá sofrido agressões em vários locais, o que lhe causou diversas lesões.

Resultados que confirmam a teoria da PJ de que a Valentina foi morta em casa, num "contexto de violência" e não na sequência de um acidente, relatado pelo pai, durante o dia de quarta-feira, tendo o corpo sido levado para a Serra d'El-Rei durante a noite do mesmo dia.