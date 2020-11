A GNR anunciou esta quinta-feira que deteve dois jovens a vender droga junto a uma escola no concelho da Trofa, distrito do Porto, tendo ainda apreendido 132 doses de pólen de haxixe e de canábis após realizar seis buscas domiciliárias.

Dois jovens, com 20 e 25 anos de idade, foram detidos em flagrante delito na terça-feira quando se encontravam a vender droga junto a um “estabelecimento de ensino” no concelho da Trofa, e foram constituídos arguidos mais quatro suspeitos, com idades entre os 18 e os 25 anos, lê-se num comunicado enviado hoje à comunicação social, que refere que as detenções foram o culminar de uma investigação no âmbito do tráfico de droga que teve a duração de um ano e meio.

Durante a operação policial, a GNR através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso, realizou seis buscas domiciliárias que resultaram na apreensão de 80 doses de pólen de haxixe, 52 doses de canábis, vários objetos de corte e dosagem, três munições, um carregador de arma de fogo, uma viatura, cinco telemóveis e 260 euros em dinheiro.