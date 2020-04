Foram vários os vídeos e as imagens divulgadas nas redes sociais por moradores de Viana do Castelo e Sesimbra, depois de terem sido surpreendidos por pequenas trombas de água, também conhecidas como tornados do mar, na tarde de quinta-feira.

Contactada pela TVI24, a Polícia Marítima de Viana do Castelo explicou que este tipo de fenómenos não são raros na região e que costumam surgir em dias com alguma instabilidade de vento e chuva.

Ainda assim, e de acordo com a mesma fonte, todos as trombas de água que têm surgido nos últimos anos na região são "inofensivas", uma vez que se dissipam no mar e nunca atingem a população.

Talvez tenha sido por essa razão que a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública não registaram qualquer tipo de ocorrência. A Capitania do Porto de Setúbal também não recebeu qualquer indicação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera referiu que este tipo de fenómenos muitas vezes não são visíveis e que o único aviso meteorológico que tinham emitido para Viana do Castelo e Sesimbra era de chuva e possibilidade de trovoada.