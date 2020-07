O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou mais de 13.500 descargas elétricas na noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira, num período de 12 horas.

A forte trovoada que iluminou os céus de Lisboa em plena noite de verão surpreendeu muitos residentes que encheram as redes sociais de fotografias e vídeos.

Agora, em comunicado, o IPMA explicou que este fenómeno se deveu à "instabilidade associada a uma depressão em altitude, centrada a sudoeste de Lisboa e em movimento lento para nordeste".

Este evento foi muito visível, não só por ter ocorrido durante a noite, mas também pela ocorrência de um elevado número de descargas elétricas intranuvem e entre nuvens", lê-se na mesma nota.

De acordo com o IPMA o número total de descargas eleétricas registadas ultrapassou as 13.500 e as que atingiram o solo foram mais de 2.600.

O organismo partilhou uma imagem que mostra o mapa dos raios registados.

Total de descargas elétricas registadas entre as 21:00 de dia 20 e as 9:00 de dia 21 de julho

O IPMA partilhou ainda uma animação que mostra uma sobreposição de imagens satélite, imagens radar e de descargas elétricas que se verificaram esta terça-feira sobre o território de Portugal Continental entre as 10:00 e as 17:30.

A Proteção Civil registou até ao início da manhã 76 ocorrências, muitas relacionadas com a trovoada que se fez sentir e que provocou dezenas de ignições, sobretudo nos distritos de Castelo Branco, Santarém, Lisboa e Setúbal.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que a região Centro do país foi a mais afetada, com 16 ignições de incêndio registadas em Castelo Branco, indicando que se registaram ainda oito em Santarém, cinco em Lisboa e outras cinco em Setúbal.