Os Açores voltam este ano a integrar a lista de 100 destinos sustentáveis mais sustentáveis, 'ranking' elaborado pela organização internacional Green Destinations, que distingue boas práticas na área, anunciou hoje o Governo Regional.

Segundo revelou a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, o executivo recebeu com "orgulho e satisfação" a distinção, "que coloca os Açores num nível promocional elevado no que diz respeito às questões de sustentabilidade".

Com esta tabela, a Green Destinations reconhece e apresenta histórias de turismo sustentável e as suas boas práticas como exemplos inspiradores para outros destinos, para operadores turísticos e para viajantes.

A Green Destinations é uma fundação sem fins lucrativos para o desenvolvimento e reconhecimento de destinos sustentáveis, liderando uma parceria global de representantes, organizações especializadas e instituições académicas.

A titular pela pasta do Turismo nos Açores realçou ainda, citada numa nota divulgada hoje pelo Governo Regional, que, desde o ano passado, os Açores são certificados como Destino Turístico Sustentável, sendo o único arquipélago no mundo e a única região do país com essa distinção, considerando que “este foi um trabalho, nem sempre visível, dos últimos anos, com consequências muito positivas, principalmente nos tempos que se vivem atualmente”.

Assistimos a uma reconfiguração do setor do turismo, mas, neste aspeto, os Açores anteciparam um conjunto de ações e medidas”, salienta.

Marta Guerreiro diz, no entanto, que “um destino com certificação de sustentabilidade nunca pode considerar que o seu trabalho está terminado e é por isso que "estamos no segundo ano do processo de certificação, partindo agora para a conquista do Galardão de Ouro de Destino Sustentável pela entidade certificadora de destinos EarthCheck”.

O objetivo dos Açores é manter este posicionamento estratégico e continuar a afirmar a região como uma referência mundial de destino, efetivamente, sustentável”, assegurou ainda.