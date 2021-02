A cidade de Braga foi eleita o Melhor Destino Europeu para visitar em 2021, recolhendo 109.902 votos dos internautas, 72% dos quais referentes a participantes fora do território nacional, anunciou hoje aquele município.

Trata-se de uma iniciativa da 'European Best Destinations', organização sediada em Bruxelas que promove a cultura e o turismo na Europa e distingue, desde 2010, as cidades mais modernas e atraentes para visitar na União Europeia.

Em 2019, Braga já tinha sido considerada o segundo Melhor Destino Europeu.

Agora, conquistou o primeiro lugar, a uma distância superior a 31 mil votos da cidade de Roma, na Itália, segunda classificada.

Para o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, esta votação é “o coroar de um inquestionável trabalho de afirmação internacional da marca Braga”.

O autarca destacou o apoio a esta candidatura por parte de muitos portugueses espalhados pelo mundo, além do empenho da própria cidade, das instituições e dos bracarenses.

“É um resultado que nos enche de orgulho e que certamente terá reflexos extremamente positivos no turismo e na economia local, regional e nacional durante os próximos anos”, sublinhou.

A candidatura de Braga contou com o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP), além de diversas autarquias, entidades e cidadãos.

Nesta edição, Braga foi o destino favorito dos viajantes do Reino Unido e do Brasil e uma das principais escolhas de viajantes dos Estados Unidos da América e de França.

Todos os anos a organização recebe um voto do Vaticano, que este ano também foi depositado na candidatura bracarense.

“A partir de agora, Braga estará ainda mais presente nas mais reputadas publicações na área do turismo de todo o mundo, o que fará da cidade um destino cada vez mais procurado para milhões de viajantes”, disse ainda Ricardo Rio.

Dos 20 destinos a votação, os 15 primeiros irão figurar na página ‘web’ do ‘European Best Destination’, podendo assim ser visitados pelos viajantes que utilizam aquelas informações para escolher os seus destinos turísticos.

A Câmara de Braga sublinha que a referida página é a mais visitada no que se refere ao turismo na Europa, com uma audiência que ultrapassa os 5,5 milhões de viajantes.

Tal como em 2019, também este ano Braga era o único destino nacional nomeado para receber esta distinção.