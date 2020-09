Portugal só fica a saber se sai ou não do corredor aéreo do Reino Unido amanhã. A decisão era esperada esta quinta-feira, mas, em entrevista à Sky News, o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, adiou o anúncio para amanhã.

Vamos publicar uma decisão amanhã, com base nos dados existentes e não vou antecipar qualquer juízo de valor", disse.

Contudo, na mesma entrevista, Hancock deixa antever a decisão com o aviso que dá aos britânicos.

As pessoas devem olhar para os números e apenas viajarem se estiverem preparados para ficar em quarentena - caso o contágio do vírus suba no país de destino".