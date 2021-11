O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, disse esta quinta-feira que, apesar da retoma já se sentir, os próximos tempos vão ser "muito complicados", sobretudo até à Páscoa.

Como é sabido foi a procura interna que alimentou e aguentou o verão. E não em todos os destinos, nem em igualdade de condições. Ora, depois do verão, a atividade turística, que já por si abranda, com a pandemia estará novamente em maior crise. Os próximos meses, sobretudo até à Páscoa, serão meses muito complicados", afirmou Raul Martins na abertura do 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido em AHP, que decorre em Albufeira.