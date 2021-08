A TVI atingiu o marco histórico de dois milhões de seguidores no Facebook.

É o canal generalista com mais seguidores na maior rede social do país.

Este marco é para todos nós o reflexo do carinho e da preferência que os portugueses têm pela marca TVI e pelos seus conteúdos, que diariamente fazem companhia a milhões de pessoas não apenas em Portugal mas também lá fora. A marca TVI é uma marca apaixonante, uma love brand que une a emoção da melhor ficção, a diversão do entretenimento e a isenção da informação. Este sinal de preferência nesta rede social, por onde diariamente partilhamos conteúdos nestes eixos, deixam-nos muito cientes do impacto e da responsabilidade que temos. Estamos prontos para continuar e crescer ainda mais”, afirma Ricardo Tomé, diretor coordenador da Media Capital Digital.