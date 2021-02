O Jornal das 8 da TVI teve este sábado uma mega emissão, para celebrar os 28 anos do canal. A partir do Porto e de Almada, em dois dos locais mais icónicos de Portugal, Pedro Mourinho e José Alberto Carvalho trouxeram-lhe as notícias do dia num formato diferente.

Uma gigante operação de bastidores, que aqui lhe damos a conhecer com recurso às imagens das galerias associadas.

Entre música e as peças jornalistas, nem o fogo de artifício faltou, e fechou mesmo a emissão, acompanhado por uma assombrosa interpretação da música "Gaivota", por parte da fadista Mariza.

É caso para dizer "que venham outros 28 anos".

Estamos aqui por si e para si. E a si, o nosso muito obrigado.