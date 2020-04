O diretor de informação da TVI e da TVI24 esteve no Jornal das 8 para pedir desculpa após a emissão de uma reportagem, na segunda-feira, sobre as vulnerabilidades do Norte no combate à pandemia de Covid-19.

Ninguém se revê naquilo que ali está, muito menos se orgulha", disse Sérgio Figueiredo, numa emissão do Jornal das 8 conduzida por José Alberto Carvalho.

Nós estamos numa situação que é demasiado grave, estamos numa guerra surda, silenciosa, contra um inimigo comum que é traiçoeiro, invisível. É isso que, neste momento, nos une a todos, independentemente da região, da raça, do sexo ou da profissão", sublinhou Sérgio Figueiredo, pedindo desculpa "aos portugueses e às pessoas do Norte em especial que se sentiram visadas".

Estou aqui com a tristeza absoluta de termos cometido esse erro, mas é um erro voluntário e prontamente assumido", frisou.

O diretor de informação da TVI explicou ainda o que esteve na origem da reportagem alvo de críticas: "O que nos moveu foi questionar porquê no Norte", disse. "Essa é uma parte importante do nosso trabalho, para que as autoridades competentes possam fazer o seu. Foi com espírito construtivo, genuíno, de chamar a atenção, colocar na ordem do dia aquilo que me parece uma evidência. O facto é que 60% dos casos [de Covid-19] são lá".

Sérgio Figueiredo frisou ainda que, neste momento, e devido à pandemia de Covid-19, a redação da TVI está a trabalhar "com metade da equipa para fazer o dobro" de forma a salvaguardar os profissionais, e que, em circunstâncias normais, as frases no ecrã que motivaram as críticas dos portugueses não teriam sido colocadas no ar. "Aquele erro não era cometido", garantiu.

E sublinhou também que a TVI "não vai alimentar separações nem divisões fúteis e fictícias entre regiões e os portugueses, porque a hora é de união. Nós estamos numa luta pela nossa sobrevivência coletiva e estar a transformar a TVI no centro das atenções é, no mínimo, curto", resumiu.

