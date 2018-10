Um aluno da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, apresentou queixa à faculdade depois de ter sido vítima de uma praxe violenta.

O estudante terá sido levado, com outros alunos do curso, para a Serra da Estrela durante a noite, obrigado a despir-se, a colocar-se de gatas e agredido com pás.

Depois, foi feito um pacto de silêncio entre os agredidos e os agressores, um grupo constituido apenas por rapazes.

A TVI contatou a UBI que confirma ter recebido uma queixa formal por parte do aluno, do primeiro ano do curso de Ciências Biomédicas. A universidade vai proceder a uma investigação interna mas, independentemente disso, será também feita queixa ao Ministério Público.

O caso surge depois de esta semana o Bloco de Esquerda ter denunciado outra situação de praxe abusiva, que terá acontecido na Universidade de Évora. Um jovem estudante foi obrigado a ajoelhar-se sobre as próprias mãos e a colocar a cabeça no chão sobre um monte de farinha.