O INSA revelou esta sexta-feira que, mantendo-se o crescimento de novos casos de covid-19, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos por 100 mil habitantes será de 31 a 60 dias para o nível nacional e de 15 a 30 dias para as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

O alerta surge no relatório das linhas vermelhas divulgado semanalmente pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge que dá conta também de uma "tendência ligeiramente crescente" a nível nacional. O número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes foi de 60 casos, nos últimos 14 dias.

Também o número de casos associados à variante da Índia mais do que quadriplicou. Na semana passada, as infeções através da variante B.1.617 eram 10, esta sexta-feira são 46.

A sequenciação genómica revelou ainda várias introduções distintas desta variante em Portugal. "A ausência de ligação epidemiológica em alguns dos casos mais recentes pode indicar a existência de transmissão comunitária da mesma", alerta o INSA.

O relatório dá ainda conta de uma prevalência estimada da variante associada ao Reino Unido para o continente de 87,2%.

Até 26 de maio, foram identificados, por confirmação laboratorial, 97 casos da variante sul-africana, que está a ser transmitida na comunidade. No mesmo sentido, as autoridades de saúde detetaram 133 casos da variante de Manaus.

Observa-se também "transmissão comunitária de moderada intensidade" e "reduzida pressão nos serviços de saúde".

O aumento dos valores do índice de transmissibilidade, que esta sexta-feira se posiciona nos 1,07 a nível nacional, tal como o aumento da frequência de novas variantes de preocupação "devem ser acompanhados com atenção durante as próximas semanas, em especial nas regiões com maior transmissão.