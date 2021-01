O boletim diário da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 10.385 infetados com o novo coronavírus e de mais 152 óbitos em 24 horas.

As autoridades de saúde notificaram mais 236 internados desde sábado, um recorde diário, com mais nove doentes a darem entrada em Unidades de Cuidados Intensivos.

Portugal conta com mais 4.387 recuperados, totalizando 406.929 pessoas que já ultrapassaram a doença covid-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é novamente aquela que regista mais infetados nas últimas horas (4.190), seguindo-se a região Norte com 3.448.

BOLETIM 17 DE JANEIRO by Henrique Claudino on Scribd

As autoridades de saúde têm em vigilância 161.120 contactos, mais 5.719 relativamente ao dia anterior.

O boletim revela ainda que 4.387 pessoas foram dadas como recuperadas.

Desde o início da epidemia, em Portugal, em março, já recuperaram 406.929 pessoas.

Relativamente às 152 mortes registadas nas últimas 24 horas, 59 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 42 na região Centro, 33 na região Norte, 12 no Alentejo, três na região do Algarve e três na Madeira.

Ainda segundo o boletim da DGS, na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 4.190 novas infeções, contabilizando-se até agora 184.063 casos e 3.174 mortes.

A região Norte registou 3.448 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte já registou 256.208 casos de infeção e 3.718 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.862 casos, acumulando-se 73.351 infeções e 1.402 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 388 casos, totalizando 18.200 infeções e 400 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 348 novos casos, somando 12.460 infeções e 119 mortos.

A Madeira registou 118 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.607 infeções e 26 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 31 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.912 infeções e 22 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 247.437 homens e 302.185 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 179 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 4.608 eram homens e 4.253 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.