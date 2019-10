Uma aeronave monolugar caiu esta terça-feira ao rio Minho em Seixas, Caminha.

De acordo com o CDOS de Viana do Castelo, não há vítimas a registar na sequência da queda do ultraleve.

O alerta para o acidente foi dado às 15:53 horas.

A Proteção Civil diz que para este acidente aéreo foram mobilizados 17 operacionais apoiados por seis viaturas.