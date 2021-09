A DECO, juntamente com outras organizações europeias de consumidores, exigiu esta terça-feira aos decisores políticos europeus “regras vinculativas” que “rapidamente e eficazmente” parem o crescimento do marketing alimentar pouco saudável dirigido a crianças.

Em comunicado, baseado num inquérito realizado pela BEUC – organização europeia de consumidores - e por 10 das suas organizações-membros, nomeadamente a DECO (Defesa do Consumidor) - sublinha que “as crianças são alvo preferencial de anúncios publicitários pouco saudáveis” e por isso exigem “a criação de regras vinculativas por parte da União Europeia (UE)”.

Estas entidades entendem que “o compromisso das empresas alimentares em comercializar responsavelmente os seus produtos não protege as crianças europeias de anúncios que promovem alimentos pouco saudáveis”.

A DECO, em parceria com a BEUC e outras organizações europeias de consumidores, exige que, face à poderosa influência da publicidade alimentar na alimentação das crianças, juntamente com uma epidemia de obesidade infantojuvenil, os decisores políticos europeus avancem com regras vinculativas que, eficaz e rapidamente, parem o crescimento do marketing alimentar pouco saudável. É tempo da União Europeia se organizar e agir rigorosamente”, defendem.