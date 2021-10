Portugal é o 23.º país da União Europeia em número de novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes, segundo o 'site' estatístico Our World in Data, que mostra um agravamento nos países do leste europeu.

Portugal apresenta uma média diária de 74 casos por milhão de habitantes, muito abaixo da média europeia de 195 e bem longe dos países com mais novos casos diários de infeção, todos no leste europeu, onde a situação epidemiológica se tem agravado no último mês.

A Letónia lidera os países da União Europeia, e do mundo, com maior número de novos casos por milhão de habitantes na última semana, com uma média de 1,3 mil, quatro vezes superior à média registada há cerca de um mês e que era de 323.

Segue-se a Lituânia com 1,04 mil (era 512 há um mês), a Estónia com 1,03 mil (era 405), a Eslovénia com 809 (era 425) e a Roménia com 782 (era 339).

A média mundial de novos casos diários na última semana está em 54 por milhão de habitantes.

No resto do mundo, além da Letónia, os países com maior média são a Geórgia (1,07 mil), a Lituânia, a Estónia e Sérvia (1,02 mil).

Em termos de mortes diárias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes na última semana, Portugal é o 23.º entre os 27 Estados-membros, com uma média de 0,5 óbitos.

A maioria dos países que lidera em número de novos casos repte-se entre aqueles com maior número de mortes diárias, numa lista liderada pela Roménia (21,64), onde a média também sofreu um aumento significativo desde há um mês (era 6,18).

Segue-se a Bulgária (16,55), Letónia (10,56), Lituânia (10,3) e Croácia (4,97).

A média europeia deste indicador é 2,14 e a mundial é 0,9.

No resto do mundo, entre os países com mais de um milhão de habitantes, a Roménia está também aqui com uma média maior, seguida da Bulgária, Arménia (11,31), Ucrânia (11,19) e Letónia.