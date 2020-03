A Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra (FCTUC) está em alerta depois de ter sido diagnosticada meningite bacteriana num aluno que participou no Typomania Festival.

De acordo com uma publicação na página da Faculdade no Facebook, o aluno pertence ao Departamento de Engenharia Informática.

O estabelecimento de ensino alertou para o facto da meningite bacteriana ser "bastante contagiosa" e isso obrigar à tomada imediata de "medidas preventivas".

Informamos que um aluno do DEI, que participou no Typomania Festival, foi diagnosticado com meningite bacteriana. Este tipo de meningite é bastante contagioso e é necessário tomar imediatamente medidas preventivas", lê-se na publicação.

A Faculdade recomendou a todas as pessoas que marcaram presença na palestra e inauguração da exposição Typomania a tomar um comprimido de Ciprofloxacina Megaflox 500 mg, sendo certo que esta toma deveria ser feita, no limite, até sexta feira.

Não há razão para pânico. A toma do medicamento anula o risco de doença", esclarecem.

Contactado pela TVI24 o Delegado de Saúde de Coimbra, Dr. José Pereira de Almeida, disse que a "situação está controlada" e que foram tomadas "todas as medidas nacionais e internacionais" para este tipo de casos.

Na inauguração da exposição estiveram presentes cerca de 40 pessoas e todas elas já tomaram o medicação recomendada. No entanto, em termos globais, foram já cerca de 300 pessoas que tomaram Ciprofloxacina Megaflox.

O aluno, internado no Hospital da Univerdade de Coimbra, tem melhorado o estado de saúde.

A meningite bacteriana não tem transmissão secundária, ou seja, só se transmite a partir de pessoas já diagnosticadas com a doença.

O Festival Internacional de Moscovo Typomania chegou a Coimbra na segunda-feira e é organizada no âmbito dos cursos de Design e Multimédia, que são lecionados no Departamento de Engenharia Informática e no Departamento de Arquitectura. Consiste em exibições de cartazes, livros, palestras e workshops com especialistas em design gráfico, na tipografia e artes digitais.