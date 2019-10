A ruidosa tradição sobrevive, ainda que alguns excessos sejam cometidos. A latada da Universidade de Coimbra deste ano decorreu no habitual clima de festa, mas houve quem aproveitasse para deixar algumas críticas ao Governo.

Os estudantes da insitituição fizeram um desfile silencioso com uma urna, que simboliza a destruição do Ensino Superior, que os alunos crêem ser culpa do Estado.

Infelizmente ainda temos muitos colegas que abandonam o Ensino Superior", afirma um dos estudantes.

Outra das lutas dos alunos está relacionada com o peso das alterações climáticas.