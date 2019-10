A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta vai fechar este fim de semana, a partir das 20:30 desta sexta-feira, 18 de outubro, até às 08:30 de segunda-feira, dia 21, informou a unidade hospitalar em comunicado.

Para minimizar os constrangimentos, o hospital, em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal, vai reforçar o atendimento nos Centros de Saúde de Almada e Seixal, com médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar do próprio ACES", refere a mesma nota.

Assim, haverá reforço do atendimento complementar nos Centros de Saúde Rainha D. Leonor, em Almada e na Amora, Seixal, que estarão abertos entre as 10:00 e as 17:00 de sábado e domingo "para atender todos os utentes que necessitem de observação no âmbito pediátrico, em situações agudas mas não emergentes".

Os utentes que precisem de recorrer às urgências deverão deslocar-se, durante o fim de semana, à urgência pediátrica do Hospital de Santa Maria ou à do Hospital D. Estefânia. Em caso de emergência, deverão recorrer ao 112.

O Hospital Garcia de Orta continua a trabalhar em estreita articulação com a Administração Central do Sistema de Saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Ministério da Saúde e com outros hospitais de Lisboa para encontrar soluções adequadas e concretizáveis no mais curto espaço de tempo possível, de modo a ultrapassar as dificuldades", sublinha a nota enviada às redações na tarde desta sexta-feira.

Recorde-se que a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta já esteve encerrada duas noites desde o fim de semana passado, por falta de médicos pediatras para preencherem as escalas.

Luís Amaro, presidente do Conselho de Administração do hospital, disse na terça-feira aos jornalistas que o problema começou em 2017, com a saída, "ao longo destes anos, de 13 pediatras". E garantiu que o problema seria resolvido com recurso a meios próprios do hospital durante a semana mas que, para o fim de semana, o Garcia de Orta estava em negociações com a Santa Casa da Misericórdia e com a União das Misericórdias.