O serviço de urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta voltou a encerrar durante a última noite. Esta terça-feira de manhã, o presidente do Conselho de Administração do Hospital, Luís Amaro, explicou aos jornalistas a razão das interrupções do serviço e assegurou que o problema vai ter solução em breve.

“Temos alguma dificuldade em constituir as escalas de urgência. O conselho de Administração tomou posse em abril e teve conhecimento do problema. Este problema começou em 2017, com a saída, ao longo destes anos de 13 pediatras”, explicou.

Para já, a questão vai ser resolvida com recurso a meios do próprio hospital durante a semana. “Estamos em negociações com a Santa Casa da Misericórdia e com a União das misericórdias para resolver o problema dos fins-de-semana”, acrescenta.

O responsável avança que o Ministério da Saúde atribuiu vagas de concurso e abertura de contratos de trabalho para contratar novos pediatras, mas o problema não é local: “Não há pediatras a nível nacional. Não é um problema exclusivo do Garcia de Orta é um problema estrutural a nível nacional.”