O Hospital Amadora-Sintra ativou o plano de contingência e está a desviar ambulâncias para outros hospitais.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o serviço de urgência geral encontra-se com constrangimentos, não sendo possível receber doentes.

De acordo com o site do Ministério da Saúde que disponibiliza os tempos de espera, os doentes com pulseira verde estão com cerca de nove horas de espera.

Já os doentes com pulseira amarela podem esperar cerca de sete horas para serem atendidos.