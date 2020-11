Depois de a diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, ter admitido que "algumas pessoas" iriam ficar sem a vacina da gripe, a ministra da Saúde quis salientar que, este ano, houve uma procura sem precedentes pela vacina.

Ao mesmo tempo, afirmou que "só devem tomar a vacina, e esta mensagem é particularmente importante num momento em que é cada vez mais próxima a possibilidade de termos uma vacina para a covid-19, as pessoas que para ela têm indicação".

A vacina da gripe é produzida todos os anos para a estirpe que está em circulação. O mercado mundial é limitado. O país comprou este ano mais vacinas que em anos anteriores, pegou em vacinas das que comprou para o SNS e partilhou com as farmácias. Tivemos uma procura este ano como nunca tivemos. Estamos a vacinar mais do que alguma vez vacinámos”, afirmou Marta Temido.