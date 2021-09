A Madeira já administrou mais de 367 mil vacinas contra a covid-19 desde dezembro de 2021, indicou esta terça-feira a Direção Regional de Saúde (DRS), referindo que 75% da população residente já tem a vacinação completa e 80% iniciada.

Até ao dia 05 de setembro, foram administradas na Região Autónoma da Madeira 367.976 vacinas contra a covid-19, desde 31 de dezembro de 2020”, refere o boletim da DRS, sublinhando que as pessoas inoculadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação.

Do total de vacinas administradas, 199.899 correspondem à primeira dose e 188.495 à segunda dose.

Isto significa que 75% da população residente tem já a vacinação completa e 80% a vacinação iniciada”, indica a autoridade regional de saúde.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira, com cerca de 251 mil habitantes, regista 182 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, num total de 11.402 confirmados desde o início da pandemia, e 75 óbitos associados à doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.574.225 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,13 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.816 pessoas e foram contabilizados 1.048.941 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.