Há 86% dos portugueses com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e, desses, 83% já estão completamente inoculados, de acordo com dados revelados esta terça-feira através do relatório do plano de vacinação.

O mesmo documento avança que, todas as pessoas com mais de 65 anos já receberam as duas doses da vacina. Já na faixa etária dos 50 aos 64 anos, 97% da população já está totalmente inoculada, valor que recua para os 90% quando nos referimos à população entre os 25 e os 49 anos.

Dos jovens adultos, entre os 18 e os 24 anos, 81% estão totalmente inoculados. Já dos 12 aos 17, este valor desce para os 72%.