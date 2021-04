De acordo com o mais recente Relatório de Vacinação, 22% da população em Portugal já tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Significa isto que, até esta terça-feira, 2 225 338 pessoas foram vacinadas, mais 207.404 que na semana anterior.

Com a vacinação completa são já 827.839, ou seja, 8% da população. Na última semana, foram vacinadas com a segunda dose mais 137.844 pessoas.

No grupo etário dos 65 aos 79 anos, 53% tomou a primeira dose, enquanto 5% tem já a vacinação completa. Números que sobem no grupo de pessoas com mais de 80 anos: 93% tomou a primeira dose e 76% tomou as duas.

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal recebeu até agora 3 400 260 vacinas, tendo distribuído 3 039 329. Nestes valores não estão incluídas as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.