O coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19 afirmou, este sábado, que até 8 de agosto 70% da população terá pelo menos uma dose da vacina.

Se tudo correr bem, se as vacinas chegarem, tivermos as vacinas que pensamos ter disponibilizadas, no dia 8 de agosto teremos 70% da população com pelo menos uma dose”, disse o vice-almirante Gouveia e Melo, em Leiria, onde foi o orador convidado da sessão solene do Dia do Município.