Cerca de 155 mil jovens com idades entre os 16 e 17 anos foram vacinados neste fim de semana, "correspondendo a cerca de 80% do universo elegível", disse à TVI fonte da task force da vacinação contra a Covid-19.

Durante o fim de semana de 14 e 15 de agosto foram vacinados cerca de 155 mil jovens com idade de 16 e 17 anos, correspondendo a cerca de 80% do universo elegível (jovens que não foram infectados e que tiveram Covid há mais de seis meses) e traduzindo-se numa grande adesão por parte destes jovens", adiantou fonte da task force.

A partir desta segunda-feira, 16 de agosto, "a modalidade casa aberta está disponível para os utentes elegíveis com idade igual ou superior a 16 anos", relembrou a mesma fonte.

Recorde-se que, de acordo com a task force, cerca de 165 mil jovens dos 16 aos 17 anos estavam inscritos para receber a vacina este fim de semana.

Quanto à vacinação dos jovens com idades entre os 12 e 15 anos, a fonte da 'task force' adiantou que até às 23:59 de sábado (14 de agosto) "foram realizados mais de 159 mil pedidos de agendamento para os dias 21, 22, 28 e 29 de agosto".

Os jovens desta faixa etária - 12 aos 15 - que não tenham feito o autoagendamento "irão receber um SMS de agendamento", adiantou, "à semelhança do procedimento que foi efetuado pelos jovens dos 16 e 17 anos".

Além disso, irá ainda "ser aberto um novo período de autoagendamento para os jovens dos 12 aos 15 anos".

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.562 pessoas e 1.003.335 casos de infeção foram diagnosticados.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.353.003 mortes em todo o mundo, entre mais de 206,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru