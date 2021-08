Cerca de 118 mil jovens entre os 12 e os 15 anos foram vacinados, este sábado, de acordo com os dados provisórios da Task Force, que admite que esse número possa ascender aos 120 mil.

O número "ultrapassa muito as expetativas" da Task Force, uma vez que o número de agendamentos para este fim de semana não ultrapassava os 110 mil.

No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, antes do início do ano letivo.