Os profissionais que nunca deixaram de estar em atividade presencial e os que integram grupo de risco à covid-19 devem ser prioritários na vacinação dentro do setor da educação, defendeu esta quarta-feira a Federação Nacional de Professores (Fenprof).

O sindicato saudou, em comunicado, a inclusão dos professores e trabalhadores não docentes nos grupos integrantes da fase 1 de vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, anunciada hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e apelou novamente à divulgação de um plano de regresso às escolas.

Designadamente as datas em que se iniciarão as atividades presenciais em cada nível e grau de ensino”, especificou o secretariado nacional do sindicato de professores, frisando que “sendo esta uma medida muito importante, não pode ser única”.