Mais de 16% dos idosos com mais de 80 anos foram vacinados contra a covid-19 em território português. De acordo com os dados da vacinação divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), são 104.011 as pessoas desta faixa etária que já levaram as duas doses das vacinas disponíveis em Portugal.

Relativamente à primeira dose, são 349.269 as pessoas com mais de 80 anos já inoculadas, o que corresponde a 53% desta população.

Desde o início da vacinação foram distribuídas 1.264.093 doses, das quais 827.902 foram de primeira dose e 341.034 de segunda dose, o corresponde a 3% do total da população vacinada com duas doses. Isto representa mais 85.498 doses administradas durante a última semana, 46.033 das quais de segunda dose, o que representa uma quebra face aos números da semana anterior.