A Direção-Geral da Saúde atualizou esta terça-feira os dados relativos à vacinação contra a covid-19 em Portugal. Em dados nacionais, é possível ver que o país já vacinou mais de 50% das pessoas com pelo menos uma dose.

Mas numa análise regional, destacam-se as regiões de Lisboa e Vale do Tejo como as que têm menos vacinas dadas, nomeadamente no que diz respeito à inoculação completa.

Posto isto, Lisboa e Vale do Tejo tem 28% da população totalmente vacinada, enquanto o Algarve já vacinou completamente 29% dos residentes. Assim, e sendo estas as regiões onde a pandemia está em fase mais grave, são também as únicas que ainda não ultrapassaram os 30% de vacinação completa.

Recorde-se que em Lisboa e Vale do Tejo há uma espécie de cerca sanitária em vigor aos fins de semana e que no Algarve foram encerradas as escolas de cinco concelhos.

Confira a totalidade da vacinação em percentagem consoante o território.