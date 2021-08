O centro de vacinação de Machico, na Madeira, administrou hoje 486 vacinas contra a covid-19 a jovens com idades entre os 12 e os 17 anos, anunciou a secretaria regional de Saúde.

No total, foram administradas 510 vacinas durante o dia de hoje no concelho de Machico, informou a secretaria regional de Saúde em comunicado, acrescentando que a afluência dos mais jovens, acompanhados por um adulto, “iniciou-se por volta das 09:00 e manteve sempre um bom ritmo até às 18h:00”.

A mesma nota salienta que 41% da população deste escalão etário já iniciou a sua vacinação contra a covid-19 no arquipélago da Madeira.

A a secretaria regional de Saúde adiantou que a vacinação dos jovens na Madeira tem sido assegurada na maioria dos centros de vacinação e, até à data, “já ultrapassa as 3.600 vacinas administradas a jovens entre os 12 e os 17 anos”.

De acordo com a Direção Regional de Saúde, a Madeira registou, nas últimas 24 horas, 23 novos casos de infeção com o coronavírus SARS-Cov-2 e 28 recuperados da doença covid-19, contabilizando agora 222 situações ativas.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.287.427 mortos em todo o mundo, entre mais de 202,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Presse com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.467 pessoas e foram registados 986.967 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.