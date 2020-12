Nos últimos dois dias foram vacinados 7.585 profissionais de saúde contra o novo coronavírus, em cinco centros hospitalares, anunciou hoje a diretora-geral da saúde, Graça Freitas.

Segundo a mesma responsável, foram administradas cerca de 80% das doses de vacinas disponibilizadas para estes hospitais na atual fase.

Graça Freitas insistiu que a vacinação não dispensa, nesta fase, “de forma alguma”, as medidas de proteção recomendadas, como o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos e o uso de máscara, bem como o arejamento de espaços fechados.

Durante a conferência de imprensa regular para atualizar a informação relativa à pandemia de covid-19, a diretora-geral da saúde apelou a todos os cidadãos para cumprirem as regras em vigor em cada concelho, no que diz respeito à mobilidade e ao ajuntamento de pessoas.

Comemorem o Ano Novo, de preferência, com as pessoas com quem coabitam”, declarou.