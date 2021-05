Portugal administrou 80 mil doses de vacinas contra a covid-19 esta quarta-feira, segundo dados recolhidos pela TVI24 junto task force de vacinação.

Com um total de 4,66 milhões de doses administradas em todo o país, Portugal avança rumo ao objetivo da imunidade de grupo, que se espera vir a ser atingido até setembro, e que prevê a vacinação de 70% da população.

Esta quarta-feira foram dadas mais 50 mil primeiras doses, num total que é agora de 3,21 milhões.

Há ainda mais 30 mil pessoas com a vacinação completa, passando a ser agora 1,45 milhões de pessoas, a esmagadora maioria delas idosos com mais de 80 anos, o grupo com maior risco de desenvolver complicações graves relacionadas com a covid-19.

Recentemente a vacinação abriu aos maiores de 60 anos, sendo que as pessoas com mais de 55 anos também já estão a ser vacinadas.

Recorde-se que a task force apontou que seria possível passar a vacinar 100 mil pessoas por dia em maio, algo que se verificou, por exemplo, no fim de semana, com quase 200 mil doses administradas.

Nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou duas mortes e 511 novos casos de infeção por covid-19. As vítimas mortais foram registadas na região Norte e Centro do país, de acordo com os mais recentes dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde.