Este sábado, Portugal administrou mais 80 mil vacinas contra a covid-19, segundo os mais recentes dados recolhidos pela TVI24 junto da task-force de vacinação.

Com um total de 4,90 milhões de doses inoculadas em todo o país, Portugal ruma ao objetivo da imunidade de grupo a um ritmo cada vez mais acelerado. Se antes a task-force contava ter 70% da população vacinada em setembro, este sábado o vice-almirante Gouveia e Melo avançou com uma nota meta: 8 de agosto.

Se tudo correr bem, se as vacinas chegarem, se tivermos as vacinas que pensamos ter disponibilizadas, no dia 8 de agosto teremos 70% da população com pelo menos uma dose”, disse.