A primeira dose da vacina contra a covid-19 já foi administrada a pelo menos 89% das pessoas com mais de 65 anos, sendo que essa percentagem é de 95% nas pessoas com mais de 80 anos. Os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) dão conta que 1.429.900 pessoas com mais de 65 anos receberam a primeira dose da vacina, sendo que 642.013 pessoas com mais de 80 anos receberam a primeira dose.

Em dados totais, 361.651 pessoas com mais de 65 anos estão agora totalmente vacinadas, o que corresponde a 23%. A percentagem aumenta consideravelmente nas pessoas com mais de 80 anos, cuja faixa etária tem agora 89% das pessoas totalmente vacinadas, o que corresponde a 598.852.

Recorde-se que as pessoas com mais de 65 anos são as mais vulneráveis a terem complicações graves na sequência da covid-19, registando-se naquela faixa etária a esmagadora maioria das mortes provocadas pela doença em Portugal.