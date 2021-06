Esta manhã, o Portal do Autoagendamento para Vacinação contra a covid-19 dizia que as pessoas com mais de 45 anos já podiam escolher a data e o local em que pretendiam ser vacinadas. No entanto, depois de se colocar a data de nascimento e se avançar com o processo, a plataforma dava erro.

Este aviso é que, na verdade, estava certo. As pessoas com 40 anos ou mais só começam a ser vacinadas a partir de domingo, dia 6 de junho, confirmou o Ministério da Saúde. Neste momento, continuam a ser vacinadas as pessoas com 50 ou mais anos.

Após o contacto da TVI, o erro foi corrigido e a pergunta voltou a ser dirigida aos mais de 50 anos: "Tem 50 ou mais anos e ainda não foi vacinado(a)?".

A TVI também tentou contactar os Serviços Partilhados no Ministério da Saúde, mas não obteve qualquer resposta até ao momento.

O processo de autoagendamento, como sabe, é sempre o mesmo:

Assim que escolher o local de vacinação, vai-lhe ser apresentada a primeira data disponível, podendo aceitá-la ou escolher uma outra que lhe seja mais conveniente.

No caso de não haver nenhuma data disponível, pode optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma outra data num outro local.

Caso tenha corrido tudo bem, ou seja, caso tenha conseguido agendar o dia e o local, vai depois receber um SMS pelo número 2424 com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido.

Depois, no dia agendado, é só deslocar-se até ao local de vacinação escolhido, na hora indicada.

Recorde-se que este formulário destina-se apenas à primeira inoculação da vacina contra a covid-19.