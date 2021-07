O arquipélago da Madeira vai começar a vacinar crianças contra a covid-19 no próximo sábado, anunciou hoje Pedro Ramos, secretário regional de Saúde.

Depois de três dias de "casa aberta" para maiores de 18 anos esta semana - ou seja, em que não é preciso marcação para os jovens serem vacinados -, no próximo sábado é a vez das crianças, entre 12 e 17 anos.

No sábado, vamos ter um open day dos 12 aos 17 anos, para todas as crianças que queiram ser vacinadas", disse Pedro Ramos aos jornalistas.

O governante explicou que o surgimento das novas variantes já não permite que a imunidade de grupo seja atingida com 70% da população vacinada, o que implica vacinar as crianças.

Se precisamos não de 70% por causa das novas variantes, mas de percentagens superiores de 85% e 90%, temos de vacinar as crianças a partir dos 12 anos e o nosso nível de atingir essa percentagem é no final do mês de setembro. Na primeira quinzena de outubro queremos ter todos vacinados, o que significa também que todas as crianças antes de iniciarem o ano escolar estarão já vacinadas", garantiu Pedro Ramos.

O secretário regional da saúde indicou, ainda, que a Madeira segue já a matriz de risco definida pela Ordem dos Médicos, ao contrário do que acontece no resto do país.

Estamos já a utilizar a nova matriz de risco da Ordem dos Médicos e estamos a dar mais valor à gravidade da pandemia, ou seja, à letalidade da doença, ao número de camas de doentes internados e dos cuidados intensivos", indicou, lembrando que na Madeira não há doentes em UCI.