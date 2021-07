Foram emitidos em Portugal mais de dois milhões e 400 mil certificados digitais Covid da União Europeia até agora, segundo dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde fornecidos à TVI.

Recorde-se que este certificado já é obrigatório nos hotéis e no alojamento local e no interior dos restaurantes dos concelhos com maior risco de covid-19.

Estes certificados atestam que o seu portador foi vacinado contra a covid-19, efetuou um teste com resultado negativo ou já recuperou da infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

Estes certificados começaram a ser emitidos em Portugal em 16 de junho e entraram em vigor em toda a União Europeia a 1 de julho.

Na quinta-feira, dia em que o Governo anunciou que estes certificados iam ser obrigatórios em alguns locais, 1,8 milhões de portugueses tinham obtido estes documento.

Ou seja, em dois dias, foram pedidos mais de 600 mil certificados digitais.